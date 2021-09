U.P.

L'ASBL Synergie organise une rencontre avec Bruno Humbeeck, docteur en psychopédagogie et spécialiste de la prévention du harcèlement.

Tous les ans, le même phénomène se répète: quelques semaines après la rentrée scolaire, chaque établissement scolaire connaîtra ses cas de harcèlement scolaire, qui se traduiront par des brimades, le rejet, l'ostracisme, les moqueries, les insultes…Ces persécutions se feront à l'école, mais aussi de manière continue sur internet, dans les groupes de conversation sur les messageries…Et lorsqu'un ou une ado se suicidera, les mêmes questions surgiront: comment personne n'a rien vu? Pourquoi personne n'a agi?

Du côté des écoles, on se dit souvent démuni face au phénomène. Comment le prévenir? Comment réagir? Qui sont les harceleurs et harcelés? Comment aider les victimes et sortir de ce cercle infernal? Comment mettre en place un projet d'école efficace pour prévenir le harcèlement?