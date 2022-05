Concerts, spectacles de rue, expositions et plein d’autres choses attendent les visiteurs du 6 au 8 mai prochain.

Après s'être réinventé l'année dernière en raison de la crise sanitaire, le festival des arts reviendra dans son jus ce week-end à Seneffe. Pendant trois jours, spectacles, concerts, arts manuels ou encore bodypainting seront mis à l’honneur pour l’occasion. Les mamans ne seront pas non plus oubliées puisqu’un spectacle de rue sera organisé le dimanche pour fêter la fête des mères comme il se doit. Des démos en continu seront également au programme tout le week-end.

Les festivités démarreront donc ce vendredi 6 mai par un vernissage de 19h30 à 23h. Dans le même temps, des séances de bodypainting inspirées des cultures alternatives du XXe siècle seront organisées. Un concert Folk/Rock acoustique viendra clôturer la journée. Douze activités seront organisées le lendemain. Elles se tiendront à l’espace culturel de la Samme, à la place Penne d’Agenais et au Centre de l’Eau. Atelier aquarelle, créations insolites, grimage ou encore arts de la terre prendront place dès 14h. Jongleries, clownerie, spectacle de marionnettes, one man show et musique complèteront la journée.

Les festivités se clôtureront le dimanche par le spectacle de rue "Sacré Mômans" qui mettra à l’honneur les mamans à l’occasion de leur fête. "La compagnie des Rotules Effrénées s’attaque à la charge émotionnelle de la maternité, à toutes les joies mais aussi les difficultés rencontrées par les parents lors de l’arrivée d’un nouveau-né. De par sa naïveté et son honnêteté, le clown est le personnage parfait pour aborder la maternité avec décalage", indique la commune de Seneffe.

L’accès au festival sera gratuit. Quelques spectacles nécessitent tout de même une inscription au préalable. Des démos en continu prendront place en parallèle des ateliers tout le week-end.