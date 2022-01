C’est une formation qui pourrait bien en séduire plus d’un. Afin de répondre à la demande, le Forem va en effet lancer une formation de peintre pylôniste. Les candidats qui termineront celle-ci pourront occuper l’une des 25 places disponibles au sein de trois entreprises de la province de Hainaut : Monnaie, Iris et AGT Iso-Construct. Deux séances d’information auront lieu les 1 et 3 février. La formation commencera quant à elle le 21 février prochain.

Cette formation théorique et pratique se donnera au Centre de compétence Forem Pigments, à Strépy-Bracquegnies, pendant cinq semaines. Elle sera suivie d’un stage de sept semaines au sein de l’une des trois entreprises demandeuse. Les candidats qui termineront la formation avec succès décrocheront un contrat au sein de l’une d’elles.

"Un peintre pylôniste est un véritable alpiniste industriel du fait de son expertise en hauteur", précise-t-on du côté du Forem. "Il monte sur les pylônes électriques jusqu’à une hauteur de 80 m (hautes et moyennes tension), sur les antennes (gsm et autres), sur des monuments, ouvrages d’art ou bâtiments afin d’effectuer leur entretien : décapage, dérouillage et mise en peinture anti-corrosion."

En Belgique, pareil profil est recherché. Et pour cause : le territoire belge compte près de 20 000 pylônes électriques, gérés par la société Elia. Leur entretien se fait environ tous les dix ans. Le chantier est donc conséquent et permanent. "En 2021, le Forem a diffusé 56 offres d’emploi pour six entreprises wallonnes. 23 de ces opportunités concernaient le Hainaut", précise encore L’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi.

Les entreprises proposant les services de peintre pylôniste ne sont pas nombreuses. Tous les candidats qui termineront leur formation avec succès sont de ce fait assurés de décrocher un contrat de travail au sein de Monnaie, Iris ou AGT Iso-Construct dès la fin du mois de mai. Depuis 2020, deux formations "coup de poing pénuries" ont été lancées et 100% des stagiaires ayant terminé la formation ont été engagés en CDI.

Les personnes intéressées doivent envoyer leur candidature. Celles qui seront sélectionnées seront invitées à une séance d’information, organisée le mardi 1er février de 9 heures à midi pour 10 postes au sein des entreprises Iris et AGT, et le jeudi 3 février de 9 heures à 16 heures pour 15 emplois chez Monnaie. Des tests en hauteur et la sélection finale des candidats aura lieu entre le 7 et le 18 février. Le stage en entreprise aura quant à lui lieu en avril et mai.

La fonction de peintre pylôniste ne nécessite ni diplôme, ni expérience. Les seuls prérequis sont d’être en bonne condition physique, de ne pas avoir le vertige, d’être flexible et de s’engager à respecter totalement les règles de sécurité. Les inscriptions sont obligatoires via l’agenda du Forem : agenda.leforem.be.