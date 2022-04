Plusieurs habitants s’inquiétaient de voir le parking du cimetière déminéralisé au profit du futur parc urbain.

La création d’un futur parc urbain en lieu et place du parking du cimetière de Braine-le-Comte a fait réagir plus d’un habitant et pour cause, plusieurs d'entre eux craignaient de ne plus trouver de place de stationnement lorsqu’ils se rendront au cimetière de l’entité. Ils peuvent désormais se montrer rassurés puisque la Ville indique qu’une poche de stationnement sera préservée et que des règles spécifiques seront mises en place lors d’événements ponctuels comme la Toussaint.