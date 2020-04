L'événement toujours très attendu à Ecaussinnes devait se tenir à la Pentecôte.

Dans exactement deux mois, le lundi 1er juin, beaucoup d'Ecaussinnois avaient prévu de faire la fête à l'occasion du Goûter matrimonial. Mais la crise sanitaire du Covid-19 en a décidé autrement. Au vu de l'évolution de la situation, l'asbl Les Amis du Folklore et les autorités communales ont décidé d'annoncer l'annulation de l'événement qui se déroule chaque année le week-end de la Pentecôte.

"Conscients des priorités actuelles, soucieux de ne pas mettre en danger la santé des participants lors de cette belle manifestation, les Amis du Folklore et le Collège communal ont pris la décision, de manière responsable, vu la gravité de la situation sanitaire qui touche notamment notre pays et l’incertitude quant à la sortie de celle-ci, d’annuler l’édition 2020 du Goûter matrimonial", communiquent-ils ce mercredi.

Le Goûter matrimonial constitue un événement folklorique majeur dans la Cité de l’Amour. "Mais un événement de cette ampleur nécessite beaucoup de travail préalable, tant pour les Amis du Folklore que pour l’Administration communale d’Ecaussinnes. De plus, afin de garantir un événement de qualité, des frais non négligeables tant pour les familles de la Présidente et de ses Demoiselles d’honneur que pour les organisateurs doivent être engagés."

Pour rappe, le Conseil national de sécurité a ordonné des mesures de confinement strictes depuis le 18 mars afin de lutter contre le Covid-19. Ces mesures ont été prolongées jusqu’au 19 avril 2020 de manière certaine avec une possibilité de prolongation jusqu’au 3 mai. Le but premier de ces mesures de confinement est de limiter le plus possible la propagation du virus afin de lutter le plus efficacement possible contre celui-ci.

L'annulation d'un tel rassemblement va donc dans ce sens. Il n'est pas le premier événement à passer à la trappe et ne sera pas non plus le dernier. D'autres annonces fortes pour diverses festivités de la région tomberont plus que probablement dans les prochains jours. "Tous les moyens seront mis en œuvre pour que l’édition 2021 soit une réussite totale", ponctuent les organisateurs.