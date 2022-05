Les amoureux du vélo se donneront rendez-vous ce samedi 14 mai à l’occasion des apéros-vélos du Gracq de Braine-le-Comte. L’événement permettra à ce dernier de se faire connaître auprès des citoyens. De nombreuses activités seront organisées en ce sens dont l’épreuve du "mur" de Braine-le-Comte, clin d’œil humoristique aux problèmes d’accès au parking situé derrière la gare.

"Les volontaires pourront tenter de franchir le "mur" de Braine-le-Comte à savoir l’importante montée assez raide qui mène jusqu’au parking situé derrière la gare. Cet accès n’est pas pratique pour les cyclistes et piétons qui voudraient aller se parquer. Nous avons donc voulu organiser cette épreuve afin de dénoncer de manière humoristique ce petit problème pratique. Les personnes qui parviendront à monter la pente sans poser un pied à terre remporteront un prix", indique Michel Mary, responsable communication du Gracq de Braine-le-Comte.

En plus de cette activités plus sportive, les participants de ces apéros-vélos pourront concourir pour le plus beau vélo folklorique. Un jury de plusieurs membres du Gracq de Braine-le-Comte sera constitué afin de juger de l’originalité, de l’aspect folklorique et de nombreux autres critères afin de décerner des prix aux vainqueurs. L’événement permettra également au Gracq de Braine-le-Comte de bénéficier de davantage de visibilité.

"Pendant la crise sanitaire, de nombreux citoyens ont décidé de se mettre au vélo. Nous voulons donc, par l’intermédiaire de ces apéros-vélos, nous faire connaître davantage auprès d’eux. Le Gracq Fédéral sera également présent afin d’assurer le contrôle social des vélos. Les volontaires pourront se faire enregistrés et recevront un autocollant à mettre sur leur vélo. En cas de vol, il permettra l’identification du vélo et de son véritable propriétaire", explique Michel Mary.

Tout au long de l’événement, les participants pourront également profiter de la brocante des étangs Martel qui se tiendra en même temps. L’apéro sera d’ailleurs offert par ce dernier et de la petite restauration y sera disponible. Le rendez-vous est donné à l’entrée du parking P3 de la gare de 10 à 15 h.