La commune d'Ecaussinnes ne manque pas d’atouts pour attirer les touristes sur le territoire écaussinnois : l’Eglise Sainte-Aldegonde datant du XVI ème siècle, les anciennes carrières de pierre bleue, le Tunnel des Amoureux, la tradition liée au Goûter matrimonial, le Pont des Douces Arcades pour ne citer que quelques exemples. Ecaussinnes bénéficie par ailleurs de la présence sur son territoire de deux châteaux faisant partie du patrimoine exceptionnel de Wallonie : le Château-fort et le Château de la Follie.

Les possibilités de synergies avec d’autres pôles touristiques majeurs dans la Région du Centre ne manquent pas en vue d’organiser un circuit lors d’un voyage d’un jour : la Tour de Ronquières, la cantine des italiens et les ascenseurs de Strépy, le site de Bois-du-Luc, le musée Kéramis. Le secteur Horeca, qui a souffert de la pandémie, pourrait bénéficier de la relance du tourisme à Ecaussinnes.

Par le passé, un comité de jumelages, tourisme et patrimoine avait été mis sur pied, sous la houlette d’Alfred Diricq. De nombreuses initiatives avaient été mises sur pied comme la balade contée, des échanges avec les pays jumelés mais aussi avec les pays avec lesquels Ecaussinnes avait signé des chartes d’amitié etc (ex : Grenzach Wylhen)… Le comité de jumelages était particulièrement dynamique. Il allait notamment déposer des brochures dans les offices du tourisme des communes flamandes pour attirer des touristes dans notre village.

"L'actuelle majorité a décidé de supprimer ce comité de jumelages, tourisme et patrimoine pour le placer sous le giron de l’ADL qui a été dissoute par la suite. A ce jour, les actions pour développer le tourisme ne décollent pas à Ecaussinnes. On ne voit d’ailleurs plus jamais de cars de touristes débarquer dans notre commune", expliquent Valene Depreter et Sébastien Deschamps du groupe ENSEMBLE.

"Nous proposons de former des guides qui permettraient de réaliser des visites d’un jour sur Ecaussinnes. Un partenariat avec les guides de la pierre bleue de Soignies qui sont déjà formés pourrait également être envisagé. Chaque année, un budget communal est prévu pour des brochures touristiques. Force est de constater que les brochures en rupture de stock en version papier qui n’ont plus été actualisées depuis de nombreuses années. Pourquoi ne pas relancer un appel pour recréer un comité de tourisme, culture et patrimoine à Ecaussinnes ?", poursuivent Valene Depreter et Sébastien Deschamps.

D'autres questions en rapport avec le secteur touristique écaussinnois seront abordées lors du conseil communal de ce 27 juin.

Pour le groupe ENSEMBLE, les liens avec les châteaux et les autorités communales se doivent d’être renforcés, chacun ayant intérêt à resserrer les contacts. Plus de visites de châteaux entraînent plus de présence de touristes qui sont susceptibles de « consommer » à Ecaussinnes. Les conseillers auront l'ensemble des réponses à leurs questions lors du prochain conseil communal. Patience donc...