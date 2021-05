Depuis plus d’un an maintenant, les organisateurs d’événements redoublent d’inventivité pour tenter d’en maintenir certains malgré le contexte sanitaire, toujours compliqué. La Maison du Sport (MdS) de La Louvière ne fait pas exception alors que la date de son traditionnel jogging approche à grand pas.

Compte tenu des règles toujours en vigueur et que la prudence qui s’impose aujourd’hui encore, le comité a pris la décision de proposer un jogging quelque peu particulier. Cette édition 2021 se voudra en effet virtuelle. "Plus que jamais, les objectifs de cette édition seront le fair-play et la solidarité, avec pour volonté la relance du monde sportif", commente-t-on du côté de la MdS.

Concrètement, chaque participant pourra sélectionner, lors de son inscription, le club pour lequel il va courir afin que celui-ci obtienne l’un des paliers proposés, à savoir 50 ou 100 participants. Lorsque le premier pallier est atteint, le club obtient 250 euros. Si le second est atteint, le montant est doublé et s’élève donc à 500 euros.

Si le succès est au rendez-vous et qu’un club dépasse le quota de 100 personnes, les participants supplémentaires sont invités à soutenir d’autres clubs, "dans un esprit de solidarité et afin qu’un maximum de clubs sportifs louviérois puissent profiter de cette initiative." Chaque participant est libre de courir la distance de son choix, autant de fois qu’il le désire.

Le jogging virtuel aura lieu du vendredi 11 juin au dimanche 22 juin, sur des distances de 6,2 km ou de 11,2 km. Les départs et arrivées se feront sur la place communale de La Louvière. Le parcours est fléché en jaune et labellisé JLL. L’inscription s’élève à cinq euros. Les joggeurs sont évidemment tenus de respecter le code de la route.