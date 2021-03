De l’Asie à la Belgique, il semblerait n’y avoir qu’un pas. Au Judo Club Ippon de Soignies, une bière locale est désormais en vente depuis ce vendredi. Bière bonde avec une pointe de litchi, elle vient directement de la brasserie montoise, Saint-Lazare. "Nous voulions une bière pas trop forte", explique Frédéric Désert, responsable technique. "La Nippone de Soignies est rafraichissante avant tout. On tenait absolument à faire un petit clin d’œil à l’Asie, comme nous sommes un club de judo. Nous avons demandé si c’était possible de rajouter une saveur fruitée et, la bière a une petite pointe de litchi en bouche."

C’est autour d’une conversation avec des parents que l’idée est née. "Nous sommes un petit club familial, et nous discutons énormément avec les parents", déclare Frédéric Désert. "On avait choisi de mettre une bière en avant chaque mois, et le concept fonctionnait très bien. On s’est également dit que ça serait intéressant de proposer des bières artisanales, comme l’Imperial de Neufvilles. C’était un petit évènement, qu’on a finalement décidé de développer nous-même." Et c’est un papa qui s’est finalement pris au jeu. L’homme est venu avec un projet concret en collaboration avec la brasserie Saint-Lazare. Après plusieurs visites, le concept a finalement vu le jour.

Une bière pour un club de judo, c’est plutôt inédit. Et c’était justement l’objectif du club : se démarquer. "La cafétéria était un élément important dans nos revenus", précise le responsable. "Alors avec l’interdiction d’accueillir les parents et la fermeture des cafés, nous avons cherché des solutions. On ne voulait pas vendre des plats comme des lasagnes, parce que c’est ce que font les écoles. Ça n’allait pas fonctionner ici." C’est pourquoi le club a donc décidé de lancer son concept original.

Le projet a déjà son petit succès. Depuis vendredi dernier, plus d’une vingtaine de caisses a déjà été vendue. "Nous sommes très heureux de ce lancement", conclut Frédéric Désert. "Au vu de la situation, on s’attendait à pire. Nous espérons que ça continuera… " En partenariat avec plusieurs commerçants, vous pouvez retrouver La Nippone de Soignies dans plusieurs magasins locaux. Frédéric Désert cherche d’ailleurs des personnes intéressées de proposer sa bière. Même si l’objectif premier n’est pas de la distribuer dans le monde entier, le club espère qu’elle sera dégustée dans les quatre coins de la Belgique.