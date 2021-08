C’est une bonne nouvelle pour les habitants sinistrés de la Cité de l’Amour. Les Écaussinnois pourront, en effet, eux aussi bénéficier du Libre parcours Solidarité, mis à disposition par la SNCB, le TEC, De Lijn et la STIB. En plus des zones durement touchées par les inondations meurtrières du mois de juillet, le Libre parcours Solidarité est lui aussi disponible pour les sinistrés d’Écaussinnes, touchés par les inondations des 14, 15 et 16 juillet.

Ce titre de transport a spécialement été dédié pour permettre le déplacement gratuitement des victimes des inondations sur l’ensemble du territoire. Toutefois, certaines conditions sont à respecter pour pouvoir en bénéficier. Il faut en premier lieu que la personne physique, et les membres de sa famille domiciliés sous le même toit soient domiciliés sur l’une des communes reconnues touchées par les inondations. L’habitation doit être ensuite considérée comme inhabitable, et/ou le moyen de transport personnel est indisponible à la suite des intempéries.

Les Libre parcours Solidarité seront disponibles pour les citoyens concernés dès le mercredi 25 août, date à partir de laquelle ils pourront être remis en main propre. Une tâche qui revient uniquement aux communes, désignées responsables de ces pass. Les Écaussinnois pourront donc se rendre à l'Administration communale sur rendez-vous uniquement à partir de cette date. La prise de rendez-vous se fait au 067 44 31 15, ou par mail à commune@ecaussinnes.be.

Les bénéficiaires voyageront en 2e classe, et ce pendant toute la semaine. Pour les voyageurs empruntant le métro bruxellois, ils sont invités à se rendre au préalable en BOOTIK ou KIOSK munis de leur Libre Parcours Solidarité. Un accès au métro sera chargé sur leur carte MOBIB afin de pouvoir ouvrir les portillons. Le Libre parcours Solidarité est valable sur l’ensemble des réseaux jusqu’au 31 octobre 2021.