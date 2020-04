Le club est venu en aide au home qui accueille des personnes handicapées.

Bon nombre d'institutions sociales sont soumises à rude épreuve durant cette crise de coronavirus et lancent des appels à l'aide. Tous ne tombent pas dans l'oreille de sourds. C'est ainsi que le Lions Club Binche Europe, par l'entremise de son président Jean Murador, a répondu favorablement à une demande du Rouveroy, institution qui accueille dans la commune d'Estinnes des adultes et des personnes âgées, en situation de dépendance physique et/ou mentale.

Le Lions Club Binche Europe était en contact avec la présidente du home, Corinne Wanvert, ainsi qu'avec Edwige Decat, membre du personnel soignant du Rouveroy mais également membre du Lions Club binchois. Un réseau s'est ainsi activé afin de pouvoir fournir au home de la vaisselle à usage unique pour les résidents confinés.

Soucieux de l'environnement, le Lions Club Binche Europe a ainsi participé à l'achat de 500 couverts et gobelets en bambous et autres assiettes en canne à sucre. "En ces temps difficiles contre le COVID-19, le mot d’ordre est WE SERVE… et de préférence dans notre sphère proche et locale", commente le club.