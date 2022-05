Le bourgmestre de La Louvière a connu un début de conférence de presse mouvementé ce mardi matin au Louvexpo. Alors qu’il était présent pour présenter les différents projets candidats à l’obtention de subsides européens (FEDER et FSE), Jacques Gobert a dû reporter de quelques minutes sa présentation, la cause ? De nombreux grévistes de la CGSP ont investi les lieux pour faire entendre leurs revendications.

"Au niveau local, nous voulons des chèques repas à six euros", indique la CGSP. "Nous voulons le renfort des services publics. Nous voulons un service public fort pour un service aux citoyens meilleur. Nous avons démontré pendant la crise sanitaire que nous étions les essentiels mais nous sommes sous-financés. Si nous sommes les essentiels, financez correctement le service public pour nous permettre de donner un réel service aux citoyens."

Des propos que Jacques Gobert a écouté avant de s’exprimer à son tour. "Je veux d’une part marquer ma solidarité envers votre mouvement qui dépasse largement la seule ville de La Louvière. C’est la viabilité de tous les services publics qui sont aujourd’hui mis en cause. Sur le principe, nous avons jamais été pris en défaut d’une défense du service public et d’une valorisation de ce dernier et de tous les services que nous pouvons rendre grâce à vous, ici, à La Louvière. Je tiens, au nom du collège, à vous en remercier", indique-t-il aux grévistes.

Des réunions avec les syndicats devraient avoir lieu dans les prochains jours pour parler de leurs revendications. "Nous rencontrerons dans quelques jours les organisations syndicales pour parler de vos revendications. Nous avons reçu le message. Vous pouvez aussi apprécier les efforts consentis ces dernières années pour revaloriser le statut. Soyons fort ensemble dans l’intérêt du service public et aux citoyens", conclut-il.