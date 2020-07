La monnaie locale a déjà été acceptée par une trentaine de commerçants.

Ils étaient attendus, ils sont enfin là. Depuis quelques jours maintenant, les Lupis sont officiellement en circulation dans la région du Centre. Si les porteurs du projet avaient espéré les lancer plus tôt, c’est-à-dire en décembre 2019, ils estiment finalement que cette nouvelle monnaie locale arrive au moment propice. Exclusivement dédié à un paiement dans les commerces partenaires, ils ont en effet vocation à soutenir l’économie purement locale.

"Sur les 15 000 euros déjà tirés, 1000 Lupis sont en circulation", confirme Noémi Dequan. "Le fait d’enfin avoir les billets en main rend les choses plus concrètes. Nous sommes persuadés qu’il sera dorénavant plus facile de convaincre davantage de partenaires, d’autant plus qu’ils sont déjà une trentaine à nous soutenir dans ce projet." Des collaborations ont même été nouées avec le centre culturel Central ou la RAAL pour les jetons boissons.