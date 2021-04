Le comité de concertation de ce mercredi a entraîné de nombreuses réactions, suite aux mesures prises par les ministres. Entre les métiers de contacts contents de pouvoir reprendre, et la colère du secteur Horeca, les maraîchers sont eux aussi impactés. C’est le cas notamment au Roeulx, où les autorités communales avaient pris la décision d’annuler le marché artisanal annuel de l’entité. "C’est à contrecœur que nous avons pris la décision au sein du collège", explique Virginie Kulawik, échevine en charge du commerce. "Il y avait beaucoup trop d’incertitude au niveau des perspectives, et les évènements comme celui-ci étaient interdits au moment de l'annonce."

Le collège rhodien avait, en effet, annulé l’entièreté des grands évènements sur l’entité jusqu’au 15 août, en raison de la crise sanitaire. Mais voilà, les médias dévoilent un allègement des mesures, et l’espoir renaît chez certains citoyens aspirant à un changement de décision. Quelques jours plus tard, le gouvernement fédéral autorise de nouveau les marchés annuels, dès le 8 mai. C’est la douche froide pour les Rhodiens. "À quelques jours près, il pouvait avoir lieu", déplore Virgine Kulawik. "Le marché artisanal était prévu le 23 avril sur la Grand-Place du Roeulx. De toute manière, il était trop tardpour revenir en arrière. Mais on est tous un peu déçus forcément !"

En septembre dernier, la première édition avait finalement eu lieu, malgré les incertitudes de la pandémie. Fruits et légumes, miel, charcuterie, fleurs, mais aussi textiles et accessoires, plusieurs stands avaient permis aux citoyens de découvrir et d'acheter divers produits made in Le Roeulx. "Nous avions décidé de remplacer le Comptoir Rhodien par ce marché artisanal mieux adapté au protocole en vigueur de manière à garantir la sécurité du public", précise Virginie Kulawik. "Proposer des dégustations, des espaces de consommations extérieurs et des animations était devenu compliqué. Il est donc apparu impossible de répondre aux exigences sanitaires requises tout en préservant la convivialité si caractéristique de notre Comptoir Rhodien."

Attachée à ses traditions, la Ville du Roeulx souhaite rassurer ses citoyens. Sous réserve des mesures sanitaires, le marché artisanal aura bien lieu en septembre prochain "pour retrouver la jovialité de notre belle commune."