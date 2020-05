Les maraîchers et ambulants vont progressivement pouvoir reprendre du service.

Alors que de nombreux commerces s'apprêtent à rouvrir le lundi 11 mai lors de la phase 1b de déconfinement, de nombreux maraîchers et ambulants attendent aussi impatiemment de reprendre leurs activités. Et les premiers heureux seront à Seneffe où le petit marché hebdomadaire reviendra dès ce jeudi 7 mai sur la place Penne d'Agenais. Du moins "pour autant que les conditions reprises ci-dessous soient strictement respectées", préviennent les autorités communales.

Les mesures ministérielles en vigueur prévoient en effet la possibilité d'ouvrir les échoppes d’alimentation dans le cadre de la continuité de l’approvisionnement alimentaire si les conditions de distanciation sont respectées. "En accord avec tous les commerçants ambulants habituels, ces conditions de réouverture ont pu être rencontrées." A savoir : une personne par famille, une distance d'1,5 m entre les clients, le port du masque vivement recommandé, la désinfection des mains après chaque achat.

La commune demande aussi aux clients de ne pas s'attarder après les achats. "Ce marché permettra à la population de s'approvisionner, en frais et en vrac, mais pas de se retrouver et encore moins d'entamer des conversations. Il sera ouvert de 15h à 20h, une plage horaire légèrement modifiée, afin de servir le plus grand nombre de clients dans les meilleures conditions."

Ces mêmes conditions seront à appliquer dans les autres marchés de la région, lorsque viendra leur tour de rouvrir. C'est-à-dire très bientôt. Notamment à Ecaussinnes. "Cela devrait être pour la semaine prochaine", signale le bourgmestre Xavier Dupont. "Donc mercredi et dimanche pour Ecaussinnes tandis que celui de Marche a continué de fonctionner car il n'y a pas de surface commerciale à proximité."

Idem du côté de Braine-le-Comte où l'on songe à relancer le marché du jeudi sur la Grand-Place et celui du samedi à Hennuyères dès la semaine prochaine. La réflexion est similaire dans les autres communes de la région du Centre même si l'on préfère attendre de nouvelles indications qui émaneront du Conseil national de sécurité de ce mercredi.