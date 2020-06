Un retour qui tombe à pic alors beaucoup de consommateurs ont revu leurs habitudes.

Du champ à l'assiette, il n'y a qu'un petit détour, et c'est par le marché des producteurs locaux. Il marque son grand retour à Strépy ce dimanche 7 juin.

Les autorités louviéroises sont heureuses de pouvoir annoncer la remise sur pied de ce marché, d'autant plus qu'avec la crise du covid-19, beaucoup en ont profité pour revoir leurs habitudes de consommation, en préférant notamment les circuits courts et les produits de saison.

"En optant pour cette façon de consommer au plus proche de nous, nous faisons le choix de soutenir des hommes et des femmes de notre communauté, de contribuer à l'économie locale, de recevoir le bon conseil et être accompagné, de favoriser le lien social, de nous inscrire dans une démarche zéro déchet, de contribuer à réduire l'empreinte écologique, de nous assurer de la traçabilité des produits", souligne la Ville de La Louvière.

Ce marché des producteurs s'installera, comme lors des deux précédentes éditions, sur la place de Strépy pour accueillir producteurs et artisans de la région du Centre et ce, chaque premier dimanche du mois, jusqu'en octobre.



À noter que les mesures de distanciation physique seront appliquées comme pour tous les marchés hebdomadaires. Des gels seront par ailleurs mis à disposition et les masques seront demandés.