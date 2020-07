Il reste également présent à Strépy, où il entame déjà sa troisième édition.

Bonne nouvelle pour les Louviérois et plus spécifiquement encore les amateurs de produits de qualité. Chaque deuxième vendredi du mois, dès ce mois de juillet et jusqu’en octobre, le centre-ville accueillera son marché des producteurs et artisans, « du champ à l’assiette. »

Très concrètement, ce nouveau marché garde l’ADN de son grand frère de Strépy, qui a entamé en juin dernier sa troisième saison. À savoir valoriser le circuit-court et de saison tout en privilégiant l’échange direct entre le producteur/artisan et le consommateur. L’accès est également mis sur le zéro déchet. Les 200 premiers clients recevront un tote bag, comprenez un sac réutilisable en tissu.

À La Louvière, le marché s'installera dans le piétonnier de la rue Albert 1er, à La Louvière, de 19h à 23h aux dates suivantes : le 10 juillet, le 14 août, le 11 septembre et le 9 octobre. À Strépy, le rendez-vous est pris chaque premier dimanche du mois, de 9h à 13h. Il sera installé les 5 juillet, 2 août, 6 septembre et 4 octobre.