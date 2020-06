C'était il y a quasiment deux ans, jour pour jour. Le 15 juin 2018, en milieu de matinée, Antonin prend sa moto pour quitter son domicile de Casteau et se rendre vers Soignies. Mais quelques kilomètres plus loin, le drame survient. Le jeune homme de 25 ans longe un camion avec remorque arrêté sur la bande centrale, feux clignotants allumés. "Le chauffeur estimait que le trafic était interrompu puisqu'il avait enclenché ses feux. Au moment où Antonin est passé, il a manœuvré...", raconte Patrick Fernez, son papa.

Antonin a terminé sa course dans le champ voisin et a été tué sur le coup. Le décès de ce jeune policier de la zone de la Haute Senne, très apprécié de ses collègues et adoré par ses proches, avait créé l'émoi dans la région. Mais aujourd'hui, le papa d'Antonin a décidé de sortir du silence. "Rien ne ramènera mon fils à la vie. L’objectif n’est pas non plus de créer la polémique. Je veux surtout transmettre un message aux parents et aux enfants : même si vous êtes en droit et respectez les règles, faites attention à vous."

(...)