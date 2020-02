La société Neoceram emploie aujourd'hui près de 90 personnes.

Petit événement ce vendredi au sein de la société Neoceram de Strépy-Bracquegnies : les travailleurs de l'usine ont reçu la visite du ministre wallon Willy Borsus (MR). Spécialiste dans la fourniture de systèmes de dosage et de remplissage pour l'industrie pharmaceutique mondiale, cette entreprise travaille à partir des matériaux céramiques. "Nous avons pu mettre au point des pompes de remplissage étanches sans joint, ce qui représente un progrès considérable pour l'industrie pharmaceutique", se félicite le patron de Neoceram.

Les équipements produits (des pompes, des vannes, des boisseaux de distribution) dans cette usine du zoning de Strépy-Bracquegnies sont aussi destinés aux secteurs cosmétiques et alimentaires. "J'ai pu voir que cette entreprise réalisait un vrai travail de pointe dans des secteurs de niche qui sont en croissance", confie Willy Borsus. "Lorsque le savoir et l'esprit d'entreprendre se croisent, on constate qu'on peut disposer de sociétés performantes avec de belles perspectives. C'est le cas ici."

La visite du ministre était l'occasion de mettre en lumière cette entreprise fondée en 1985 qui emploie aujourd'hui près de 90 travailleurs. "Nous devons faire connaître ce genre d'entreprise", insiste le ministre en charge de l'économie et de l'innovation. "Souvent, il y a de la morosité autour de ces industries. Mais je pense que nous ne reconnaissons pas suffisamment nos talents et les entreprises performantes dans leur secteur. Neoceram est un exemple mais il y en a d'autres. Il faut avoir cette volonté de mettre en avant l'entreprise, la recherche, l'audace, le professionalisme."

Après la visite du site, Willy Borsus s'est longuement entretenu avec la direction de Neoceram. "La Wallonie peut être à l'écoute de l'entreprise notamment pour favoriser l'exportation, grâce à l'Awex (Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers) qui est à leur disposition. La Wallonie dispose aussi d'outils financiers. Par ailleurs, nous savons que l'innovation nécessite des moyens. C'est pourquoi la Région wallonne a créé un dispositif pour aider les entreprises à investir dans la recherche. Tout cela peut épauler la croissance d'entreprises comme celles-ci."