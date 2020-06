Interpellé par Michel Di Mattia, Willy Borsus est longuement revenu sur le dossier.

L'annonce a été faite il y a une semaine : Durobor ne renaîtra pas. Le projet de sauvetage de la dernière gobeleterie de Belgique est définitivement abandonné. Ce jeudi, le député louviérois Michel Di Mattia (PS) a interrogé le ministre wallon de l’économie, Willy Borsus (MR), pour se faire le relais des nombreuses interrogations des ex-travailleurs qui portaient ce projet de relance de l'usine de Soignies.

"Ce n’est vraiment qu’en dernier recours, contraints et forcés, que nous avons abandonné cette perspective", débute le ministre. "Je mesure vraiment les conséquences, parfois en cascade, pour les travailleurs de la région. Il a été malheureusement difficile de trouver l’objectivation qui aurait justifié une suite favorable à donner et de lever un intérêt au niveau de partenaires financiers privés. Dès le moment où il n’y a pas de projet fort, en rupture avec le passé et avec un avantage concurrentiel suffisant, il y a lieu d’accepter les conclusions."

Six mois sans chiffre d'affaires

Ces conclusions ont été faites sur base d'un plan industriel et financier élaboré ces neuf derniers mois. "Des investissements de l’ordre de 5 millions d’euros étaient à prévoir pour remettre à niveau une partie du matériel existant. Une septantaine de travailleurs devaient être engagés. Une période d’environ six mois sans chiffre d’affaires était nécessaire pour relancer l’activité de production. Sur la base du plan financier, le résultat prévisionnel devait être positif après trois années d’activités."

© AVPRESS



Par ailleurs, un besoin financier de 10 à 12 millions d’euros était estimé pour relancer les activités. "Malgré les efforts fournis pour étayer et justifier les hypothèses fondamentales du projet industriel, les points critiques du projet restaient les mêmes que ceux identifiés à la base. À savoir un projet industriel trop proche des schémas du passé qui ont malheureusement tous abouti à un échec ; une incertitude importante concernant la consolidation du volume de vente et du chiffre d’affaires qui étaient indispensables pour couvrir les coûts fixes élevés et dégager des marges ; ou encore le long renouvellement de l’outil de production ainsi que l’absence d’automatisation pourtant indispensable en vue de redéployer l’activité en termes qualitatifs et de productivité dans un environnement très concurrentiel."

D'autres pistes explorées

D'autres pistes ont été explorées (la production de packaging verrier ou le recyclage). Mais le constat s'est avéré similaire. "La Région wallonne a tout mis en œuvre pour tenter d’identifier des pistes de relance d’une activité industrielle dans le secteur du verre, afin de repositionner Durobor sur une activité rentable et pérenne. Mais il apparaît que les éléments nécessaires à la création d’un avantage concurrentiel suffisant n’ont, hélas, pas été réunis. Les investissements technologiques et le très fort niveau de concurrence sont les plus gros obstacles rencontrés."

C'est donc la fin de l'histoire d'un fleuron de l'industrie belge, d'un monument sonégien. "Mais nous souhaitons construire une reconversion du site pour initier un nouvel environnement, un nouveau projet, un nouvel écosystème d’activité économique qui seront d’une autre nature", assure Willy Borsus. "À cet égard, le gouvernement et la Sogepa ont mobilisé des forces afin d’étudier les conditions pour accueillir de nouvelles activités sur le site."

De son côté, Michel Di Mattia regrette que ce projet porteur d’un savoir-faire unique et qui repose sur un produit durable, ne soit prolongé. "C’est d’autant plus regrettable dans la situation de crise actuelle que c’était une occasion de répondre à deux enjeux essentiels, produire localement et produire un bien durable."