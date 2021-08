Ces 14 et 15 août prochains, le Ronquières Festival reprend ses droits. Après deux années d’absence, les artistes fouleront à nouveau les scènes du festival le temps d’un week-end. À une semaine de l’évènement, les équipes ont commencé le travail depuis quelques jours maintenant avec le montage de la scène principale et des premiers chapiteaux.

Un montage qui commence en avance cette année, conséquence directe de la crise sanitaire. "Toutes les équipes sont rouillées depuis deux ans sans évènement", explique Jean-François Guillin, organisateur. "Les fournisseurs ont perdu du personnel avec la crise sanitaire. Là où l’on avait 20 personnes pour s’en occuper, maintenant, les équipes sont déforcées. Il faut en plus de ça un personnel compétent, sans quoi ça devient difficile. C’est pourquoi on a pris la décision de venir plus tôt sur place, pour ne pas se retrouver trop court avant le lancement du festival."

Et pour les organisateurs, le sentiment est mitigé concernant cette édition un peu spéciale. "Ce n’est pas toujours facile à gérer avec les règles sanitaires", ajoute Jean-François Guillin. "Les habitudes changent, et le travail a augmenté. En plus du montage habituel, on a dû penser à une communication efficace pour le Covid Safe Ticket. De nouvelles structures doivent aussi être mises en place. Ça demande de l’énergie et du temps, mais on est très content de le faire. On a envie de relancer le secteur."

Afin de faciliter les vérifications du Covid Safe Ticket, une préentrée a été créée. Du personnel procèdera au contrôle des papiers nécessaires "pour faire la fête comme avant." D’ailleurs, une nouvelle entrée pour les festivaliers verra le jour. "L’idée est d’étaler un maximum le monde que l’on va recevoir. On ne veut pas voir trop de foule en face des entrées, pour respecter à la lettre les recommandations. L’objectif est de s’amuser, pas de faire augmenter les chiffres de contamination. C’est stressant à gérer, mais on pense à la finalité. Et c’est tout ce qui compte !"

D’autant plus que les festivaliers répondent présents, avec un samedi sold out et un dimanche déjà bien rempli. Avec 40 000 festivaliers, le Ronquières Festival 2021 reprend des couleurs.