Des élèves motivés sont recherchés dans les écoles afin de promouvoir les actions du mouvement.

Ces derniers mois, les marches pour le climat se sont multipliées dans la Cité des Loups. Des actions entreprises sous l’impulsion du groupe Youth For Climate, qui souhaite dynamiser le mouvement et lui donner plus d’écho. C’est ainsi que des représentants YFC sont recherchés dans chaque école de la région du Centre. La Louvière, Morlanwelz, Manage et Binche sont concernées.

"Nous avons remarqué que malgré les annonces, peu de jeunes à La Louvière étaient informés de l’organisation de nos marches en faveur du climat", explique Mâlik Bensalem, porte-parole du mouvement. "Nous aimerions que tous soient en possibilité d’y participer. La communication semble défaillante, nous voulons donc que dans chaque école, des jeunes motivés fassent passer le message."

Le but étant évidemment de gonfler encore les rangs de ces manifestations et d’attirer l’attention des élus. "Se faire entendre n’est pas simple mais nous sommes motivés et déterminés. Nous réclamons du changement ! Quelques jeunes sont déjà venus vers nous pour manifester leur intérêt. Nous allons tenter d’organiser le plus rapidement possible une rencontre afin de faire le point et de voir ce qu’il est possible de mettre sur pied."

Si l’épidémie de Covid-19 risque de ralentir quelque peu les démarches, la volonté du mouvement reste de s’engager fermement avant la fin de cette année scolaire. "Du côté de l’Athénée Provincial de La Louvière, nous mettons déjà beaucoup d’actions en place, au-delà des marches. Nous pourrions donc envisager de mener, simultanément sur plusieurs implantations, des actions fortes ou symboliques, par exemple un ramassage de déchets."

Une nouvelle marche devrait être organisée dans les rues louviéroises le 8 mai prochain. Le rassemblement est pour l’instant maintenu, un report n’est cependant pas à exclure si la situation sanitaire le nécessitait.