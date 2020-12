Les détectives en herbe et amateurs d’énigmes ont de quoi se réjouir, en cette fin d’année. En effet, le musée royal de Mariemont a décidé d’innover et de leur proposer, dès le mois de février, une escape room inédite et éphémère. Baptisée Le Secret de Warocqué, cette activité est organisée dans le garde de l’exposition "le monde de Clovis. Itinéraires mérovingiens."

"Bruits et cris dans la nuit, objets déplacés, personnel disparu, château incendié, courants d’air surprenants … : des choses bien étranges se déroulent au Musée royal de Mariemont ! Rien ni personne ne semble épargné depuis des décennies. Les premiers éléments de l’enquête convergent vers un suspect haut placé : le dernier des Warocqué… Qu’a-t-il fait ? Quel inquiétant secret peut avoir mené à cette malédiction ? Dans un milieu hostile, parviendrez-vous à réparer les erreurs du temps avant qu’il ne soit trop tard ?​"

Le décor est posé. "C’est dans l’ambiance unique du Musée que les joueurs seront amenés à découvrir le monde mérovingien par le biais d’énigmes et de défis à relever dans un temps donné", explique-t-on du côté du musée de Mariemont. Concrètement, cet escape game sera accessible à partir du 13 février et le restera jusqu’au 13 juin. De quoi donner aux amateurs l’occasion de venir se casser la tête !

Des parties seront organisées tous les jours, à l’exception du lundi, à 10 heures, 11h30, 13h30 et 15 heures. Une partie s’étale sur une heure dont 45 minutes de jeu et est accessible à des groupes de deux à six joueurs. Côté tarifs, il faudra débourser 80 euros pour deux joueurs, 90 euros pour trois, 100 euros pour quatre, 110 euros pour cinq ou 120 euros pour six. Le tarif inclus une entrée gratuite par joueur pour la visite du musée et de l’exposition "Le monde de Clovis. Itinéraires mérovingiens."

L’autre bonne nouvelle, c’est qu’il est d’ores et déjà possible de réserver une visite via www.charlerooms.be et d’ainsi faire plaisir à ses proches en glissant la réservation sous le sapin de Noël.