2,5 millions d'euros ont été consacrés à ce projet.

À l’heure où trouver une place en crèche relèverait presque de l’exploit, l’inauguration du Nid Colas fait figure de véritable opportunité pour les familles du village de Maurage et de la région. Exploitée par le groupe Jolimont, elle pourra accueillir dans un premier temps jusqu’à 42 enfants de zéro à trois ans. Le projet a pu voir le jour grâce au Fonds Famille Nicolas Dehu, géré par la Fondation Roi Baudouin, qui a financé l’intégralité des travaux de construction et d’aménagement pour un total de près de 2,5 millions d’euros.

Situé sur le site de la Garenne, à proximité de l’école fondamentale libre l’Étincelle, la crèche accueille déjà une petite vingtaine d’enfants dans un bâtiment moderne, flambant neuf, d’une superficie de près de 1000 m². Construite de plain pied, elle est divisée en quatre sections en fonction des acquis des enfants, et dispose d’une aire de jeux extérieure et intérieure. À terme, ce sont quelque 60 familles qui seront inscrites dans la structure.

La structure est bien entendu agréée et subventionnée par l’ONE, et exploitée par l’asbl Le Bosquet du groupe Jolimont. En plus d’offrir une bouffée d’oxygène aux ménages maurageois, elle a permis la création de 12 emplois directs. Axé autour du respect de l’individualité de l’enfant et de l’apprentissage de la vie en communauté, en concertation permanente avec la famille, le projet pédagogique du Nid Colas a pour priorité de suivre le rythme de chaque enfant et de favoriser son autonomie tout en l’intégrant dans le cadre de la vie communautaire.

Parmi les divers projets portés par l’équipe, citons l’inclusion pour tous les enfants - également ceux en situation de handicap, – le développement d’activités autour de l’alimentation durable via le projet Greendeal, la sensibilisation à la lecture via le projet BB’Lire, ou encore, l’éveil au langage mathématique via le projet ‘Math’in All’, soutenu par le Fonds Tilmon, également géré par la Fondation Roi Baudouin.

"Le projet proposé par le Fonds Nicolas Dehu nous a tout de suite enthousiasmés", explique Isabelle Linkens, directrice du pôle Enfance, Santé Mentale et Assuétudes du Groupe Jolimont. "Déjà organisateur de plus de 160 places en Hainaut et en Brabant Wallon à travers nos quatre autres structures, nous avions la possibilité d’être opérateur de cette nouvelle crèche. Grâce au soutien financier du Fonds pour la construction mais aussi pour l’équipement, nous avons l’ambition de créer une crèche moderne avec un projet pédagogique innovant visant à permettre à chaque enfant de développer ses compétences, de s’autonomiser et d’accéder à une vision positive de lui-même."

La crèche n’aurait pas pu voir le jour sans le soutien décisif du Fonds Famille Nicolas Dehu, auquel le nom « le Nid Colas » rend d’ailleurs hommage. Créé au sein de la fondation Roi Baudouin par Nicolas Dehu, agriculteur maurageois, le fonds soutient des projets d’enseignement et de loisirs pour les enfants et adolescents de l’entité. Le club de football des jeunes du village ainsi que l’école fondamentale libre L’Étincelle, dont Nicolas Dehu assurait la présidence du P.O. de son vivant, ont ainsi déjà bénéficié de son appui. La construction et l’aménagement de la maison d’accueil Le Nid Colas viennent compléter la liste des projets du Fonds, qui peut compter sur le soutien et l’engagement d’habitants de Maurage.