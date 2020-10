Ils étaient déjà nombreux à attendre leur tour ce lundi sur le coup de 13 heures pour l'ouverture du nouveau centre de dépistage du Covid-19 installé sur le parking du LouvExpo. Et petit à petit, la file s'est allongée pour compter près d'une trentaine de véhicules peu avant 16 heures, heure théorique de fermeture du centre. Les équipes médicales n'ont cependant eu d'autre choix que de poursuivre les tests pour clôturer quatre heures intensives.

Au total, ce sont près de 175 personnes qui ont été testées ce lundi après-midi à cet endroit. "Dans cette configuration, nous tournons avec 24 personnes par demi-heure", confie l'une des techniciennes présentes sur place. "Il est demandé aux gens de prendre rendez-vous mais il y a énormément de demandes tandis que certaines personnes viennent malheureusement s'intercaler dans la file sans rendez-vous."

Le nouveau centre de dépistage répond en tout cas à la demande grandissante de testing. C'est précisément la raison pour laquelle la tente installée initialement sur le parking du stade Tivoli a déménagé à cet endroit. "Outre un accès facilité pour les automobilistes et une circulation aisée sur le site, la capacité de testing est accrue par la mise en place de plusieurs files d'attente", justifie la Ville de La Louvière.

Organisé en partenariat avec la Fédération des médecins généralistes du Centre et de Binche, les hôpitaux de Jolimont et Tivoli et la Ville de La Louvière, ce centre de testing est effectivement équipé d'une double entrée qui permet de prendre en charge deux patients simultanément. Au contraire de celui du stade Tivoli qui n'était doté que d'un seul accès. Selon les demandes, les horaires pourraient également évoluer.

Le fonctionnement n'a en revanche pas changé. Le centre fonctionne comme un drive-in : les patients sont testés dans leur voiture, ce qui limite les mouvements et les déplacements des personnes pour la sécurité de tous. Le dépistage est accessible uniquement sur rendez-vous et sur décision du médecin traitant, pour les patients dont l'état de santé le permet. "Les citoyens sont invités à respecter scrupuleusement les règles d'accès au centre de dépistage en suivant les instructions de leur généraliste et les règles sanitaires en vigueur", demande la Ville.

