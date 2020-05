Les règles devront cependant être respectées pour éviter une nouvelle fermeture du domaine.

Bonne nouvelle pour les amateurs de promenades. Malgré un déconfinement progressif et des déplacements qui resteront limités, il sera à nouveau bientôt possible d’aller prendre un bol d’air au parc de Mariermont et d’ainsi profiter de ce petit coin verdoyant. Comme tous les parcs, ce dernier avait été fermé en mars dernier afin de limiter les tentations de regroupement, plus encore lors des beaux jours.

"En accord avec les communes de Morlanwelz et de Manage, la direction du domaine de Mariemont va rouvrir le parc au public dans les jours qui viennent", annonce Bruno Pozzoni (PS), bourgmestre de Manage. Il ne sera évidemment pas question pour autant de relâcher les efforts et de ne plus observer les recommandations liées à la crise de covid-19.

"Les gardiens du parc et les policiers de la zone de police de Mariemont feront respecter les règles de sécurité, notamment de distanciation sociale. En cas de non-respect de ces règles, une fermeture pourrait à nouveau être envisagée." Bref, les deux communes de la région du Centre comptent sur le civisme et le bon sens des citoyens pour profiter de cette réouverture en toute sécurité… Au risque d’être à nouveau privé d’un espace magnifique.