Des perturbations sont à prévoir aux abords du passage à niveau de Thieu dans les prochains jours. Des travaux d’entretien seront en effet réalisés par Infrabel, empêchant le passage des véhicules et piétons à cet endroit. Ils prendront place du mercredi 13 avril à 8 h jusqu’au vendredi 15 avril à 16 h. Des déviations seront mises en place tout au long du chantier.

"Les travaux seront réalisés sans interruption afin d’impacter au minima les citoyens et la mobilité", informe la commune du Roeulx. "Il se pourrait donc qu’Infrabel utilise un éclairage artificiel. Des bruits d’engins ou d’outils de chantier pourraient également survenir. Le passage à niveau sera fermé à toute circulation routière et piétonne du 13 avril à 8 h au 15 avril 16 h."

Les perturbations de circulation concerneront la rue du Manoir Saint-Jean de Thieu où la circulation sera interdite à tous les conducteur excepté la desserte locale entre la rue Delatte et le passage à niveau et entre la rue Saint Géry et le passage à niveau. Une déviation sera mise en place par la rue Delatte et la rue du Roeulx. Enfin, seule la desserte locale pourra circuler entre la rue des Ecoles et la rue du Manoir Saint-Jean. Une déviation sera mise en place par la rue des Ecoles et la rue de la Cense du Roi.

Les riverains souhaitant davantage d’informations peuvent s’adresser à Infrabel par mail ou par téléphone. Les automobilistes sont quant à eux invités à prendre leurs dispositions afin d’éviter le secteur.