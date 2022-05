Le patrimoine bucolique de la commune d’Ecaussinnes sera à l’honneur le 5 juin prochain à l’occasion d’une balade nature organisée par l'asbl Synergie Ecaussinnes. Commune de quelques 10 500 âmes, située dans la Vallée de la Sennette, Ecaussines possède un riche patrimoine tantôt naturel, tantôt bucolique que l'asbl Synergie Ecaussinnes permet de parcourir et découvrir à pied ce dimanche 5 juin.

"Ecaussinnes est essentiellement connue pour ses deux châteaux, son riche folklore ou encore ses quelques bonnes adresses gourmandes. Mais elle recèle également d’autres atouts, notamment sa nature pleine de charme. En passant par monts et vaux, les participants à la balade partiront à la découverte des coins les plus pittoresques de la commune d'Ecaussinnes. Le moment choisi n’est, par ailleurs, pas anodin puisque c’est à cette période que la nature est en fleurs", expliquent les organisateurs Sébastien Deschamps et Pierre Rompato, de l'asbl Synergie Ecaussinnes.

Un guide nature breveté, Jean-François Menu, passionné de botanique et de géologie, accompagnera les participants à travers les coins verts de la commune. L’occasion pour chacun de glaner de nombreuses informations sur la flore qui les entoure. Nul doute que chacun sera surpris par toutes les belles choses que l'on trouve autour de soi. La balade permettra également aux marcheurs de prendre un bon bol d'air avec l'asbl Synergie Ecaussinnes. Le rythme est à la portée de tout un chacun. Il est cependant essentiel de prévoir de bonnes chaussures de marche.

Le rendez-vous est fixé sur la Grand'Place d'Ecaussinnes le dimanche 05 juin à 09h30 ou 13h30. Le retour est prévu au même endroit. La participation est gratuite et ouverte à toutes et tous, d’Ecaussinnes ou d’ailleurs.