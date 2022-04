C’est un pas de plus qu’entend franchir le CPAS de La Louvière en matière de lutte contre les discriminations. La structure vient en effet de répondre à un appel à projets visant à promouvoir la diversité au sein de ses services. Le projet ayant été retenu, un subside de 30 000 euros vient de lui être accordé, permettant ainsi d’organiser un programme de formation complet à destination du personnel.

Les agents du CPAS et des services synergisés seront donc formés à diverses thématiques liées à la discrimination et au racisme, et ce, plusieurs jours dans l'année. Ils aborderont des situations problématiques, au départ de situations vécues, et tenteront de trouver des solutions pour mieux vivre ensemble.

Quatre modules seront proposés en fonction des besoins multiples de chaque service et du public qui y est accueilli. Si le premier module sera principalement axé autour d’une sensibilisation générale à la problématique, les modules suivants cibleront des problématiques spécifiques, telles que celles rencontrées en matière de recrutement, d’accueil au guichet, etc.

« L'objectif est de proposer une sensibilisation sur le long terme à travers une méthodologie positive, dynamique et interactive, en co-construction avec les travailleurs », précise-t-on du côté du CPAS. On rappellera par ailleurs que depuis 2013, la Ville et le CPAS de La Louvière se sont engagés à contrer ce phénomène en inscrivant la Charte de l'égalité des chances au cœur de leur fonctionnement.

L'objectif est que chacune et chacun, quels que soient son origine sociale, ses convictions religieuses ou philosophiques, son âge, son sexe, puisse être intégré dans la société de manière respectueuse.