Le 24 novembre 2019 voyait le jour la maison d'édition Être vu pour être lu. Moins d'une année plus tard, Marianne Wéry peut se targuer de déjà sortir le huitième livre de son catalogue d'éditrice. Et ce, malgré un début d'année 2020 très particulier pour le petit monde du cinquième art. Dans quelques jours, l'écrivaine de Chapelle-lez-Herlaimont publiera un ouvrage intitulé. ", explique Marianne Wéry.

La Chapelloise a repris sa casquette d'auteur pour parler du harcèlement. "Nous avons déjà tous été confrontés au harcèlement moral, à la méchanceté, à l’injustice, soit directement, soit indirectement, en spectateur." Dans son roman, Marianne Wéry suit la vie d'un homme qui subira des brimades, des méchancetés, de l’injustice depuis son enfance jusqu’à l’âge adulte pour ensuite subir du harcèlement de la part de son chef où plutôt de sa cheffe, une femme dangereuse.

Le rêve de l’auteur est que son livre soit mis à la lecture dans les écoles pour sensibiliser les jeunes. "On pourrait devenir harceleur, très tôt, par jeu, sans comprendre l’impact de ses mots, de ses attitudes. Personnellement, je n’ai jamais été victime de harcèlement. Mais je connais des gens qui l'ont été. J'ai voulu romancer le sujet car ceux qui me connaissent savent que mes romans finissent bien, ce qui n’est pas toujours le cas dans la vraie vie."

La sortie est prévue fin septembre. Soit quatre moins à peine son dernier ouvrage, D’où viens-tu Dolorès Fernandez de la Rosa ? paru le 20 mai lors du déconfinement. Pour cette sortie, l'éditrice chapelloise a fait preuve de créativité en organisant un petit événement en pleine rue. "Ce virus ne nous empêche pas d’éditer des livres mais nous devons redoubler d’inventivité pour les présenter."

Le 17 mars, c'est Everything is possible de Geoffrey Mahieu & Jean-Marie Kreusch qui sortait. Sans fanfare car Geoffrey était retenu aux Etats-Unis. Le livre aurait dû être présenté en avant-première au salon Hai’nos livre à Mons. Ce bouquin appellera d'ailleurs le neuvième du catalogue d'Être vu pour être lu. Le second livre de Geoffrey Mahieu, un ouvrage plus technique sur le coaching mental, devrait sortir pour le salon Livres en Automne, à Mons en novembre prochain.