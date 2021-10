Ce lundi 1er novembre, le Plan Grand Froid, qui vise à apporter une attention particulière aux personnes plus vulnérables et à leur assurer une prise en charge lorsque les températures chutent, sera officiellement activé. Du côté des CPAS et des relais sociaux, les dispositifs sont renforcés afin de proposer davantage de places. Les effectifs sont eux aussi revus à la hausse.

"On reste sur le dispositif classique, à la différence que cette année, l’abri de nuit comptera à nouveau 16 places d’accueil", explique Nicolas Godin (PS), président du CPAS de La Louvière. "L’an dernier, la situation sanitaire avait entrainé certaines mesures et seuls 12 lits avaient pu être mis à disposition. Entre temps, la vaccination est passée par là, y compris au sein de nos usagers, et des aménagements internes ont été pris, ce qui nous permet un retour à la normale."

Un soulagement donc, pour les équipes comme pour les personnes précarisées qui fréquentent les abris de jour et de nuit. "Le nombre de personnes accueillies varie fortement de jour en jour. La semaine dernière, en abri de nuit, huit personnes se présentaient un jour, elles étaient 19 le lendemain. Globalement, nous tournons entre 10 et 20 usagers." Il est donc primordial de pouvoir proposer à tous une solution d’hébergement.

"Le CPAS met également des places supplémentaires à disposition afin de répondre aux demandes excédentaires auxquelles les abris ne pourraient pas répondre. Et côté personnel, nous pouvons compter sur quatre à cinq travailleurs sociaux supplémentaires." Les équipes sont rodées et le Plan Grand Froid est loin d’être une nouveauté. Mais les températures, plus froides, poussent davantage de personnes à se présenter spontanément dans les abris.

Pour les accueillir dans des conditions optimales, on notera encore que le bar à soupe organisé en collaboration avec les équipes de la Croix-Rouge déménagera dans les prochains jours. "D’environ 300 mètres, pour s’installer sur le parking de notre maison de repos le Laetare", précise encore Nicolas Godin. "Des modules totalement aménagés, comprenant une cuisine, des toilettes, le chauffage, vont être installés dans les prochains jours. C’est un vrai plus pour tout le monde."

Malgré un contexte sanitaire qui reste instable, les équipes feront leur maximum pour répondre aux demandes des usagers. « Tout n’est pas encore parfait mais on tente de s’améliorer en permanence. Je ne peux que saluer le travail des équipes qui, depuis le début de la crise, ont su s’adapter à des situations très compliquées. »