Les amoureux du Ronquières Festival vont avoir de quoi s’occuper avant et après le festival. Un nouvel événement, né d’un couple de la région, leur proposera en effet de venir danser et s’amuser au plan incliné de Ronquières lors de trois week-ends baptisés "Ronquierland". Le but de l’initiative est de proposer des idées de sortie dans la région et remettre quelque peu l’aspect festif au goût du jour, que les habitants pouvaient retrouver lors des apéros qui prenaient place précédemment dans la Ville.

L’idée est née d’Angélique Dubrulle et de son mari Renaud, il y a plus de quatre ans. "Le plan incliné de Ronquières fait partie intégrante de ma vie. Mon grand-père a participé à sa construction, ma grand-mère y était guide et ma maman a travaillé dans la cafétaria du site", indique Angélique Dubrulle, organisatrice du Ronquierland. "Mon mari, qui n’est pas originaire de la région, m’avait demandé quelles activités étaient disponibles dans la région. Je lui avais dit que de nombreuses fêtes locales prennent place dans la Ville mais que depuis que les apéros chics n’avaient plus lieu, ils manquaient à la région. Nous avons donc voulu organiser notre propre événement."

Crise sanitaire et travaux sur le site ont repoussé à de nombreuses reprises la mise en place du Ronquierland. Maintenant que les échafaudages ont été retirés et que les autorités compétentes ont donné leur accord, l’événement va bel et bien pouvoir avoir lieu. "Nous avons obtenu les accords du SPW et du collège communal pour investir l’extérieur du plan incliné de Ronquières. Il présente de nombreux avantages tels qu’un espace aménageable et de parking important", poursuit Angélique Dubrulle. "Nous avons également obtenu l’autorisation exclusive pour investir les lieux l’année prochaine également de mai à octobre. Nous devrons simplement laisser la place au Ronquières Festival pendant quelques jours."

Pour cette première édition, le Ronquierland se déroulera les 24 et 26 juin, les 2 et 4 septembre et les 7 et 9 octobre. Les vendredis seront animés par un groupe cubain de 18 h à 20h30 avant de faire place au DJ G-Froy jusqu’à 1 h du matin. Une ambiance cubaine et lounge sera mise en place. Les dimanches seront quant à eux consacrés à la family party. Châteaux gonflables, pétanque et lounge bar seront ainsi au rendez-vous. Le plus grand château gonflable d’Europe pourrait d’ailleurs prendre place en octobre. Ses 2,7 kilomètres de long raviront sans aucun doute petits et grands.

Cette première édition aura quelque peu valeur de test avant celle de l’année prochaine. "Nous envisageons de faire du Ronquierland un rendez-vous annuel. Nous avons eu peu de temps pour mettre en place l’édition de cette année. Nous en aurons davantage l’année prochaine pour mettre un peu de show à Braine-le-Comte", conclut Angélique Dubrulle.

Toutes les informations sur l’événement sont disponibles sur la page Facebook du Ronquierland et sur son site internet.