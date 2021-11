Le port de plaisance de Thieu, situé au pied du quatrième ascenseur du canal historique du Centre, pourra-t-il profiter prochainement d’une extension ? C’est en tout cas la volonté formulée par le président du yach-club des ascenseurs. La volonté ne suffit bien entendu pas puisqu’un agrandissement ne pourrait être envisagé qu’avec l’aval et les moyens du Service Public de Wallonie puisque le lieu appartient à la Région, qui l’a concédé aux gestionnaires du port. Des gestionnaires qui constatent une augmentation du tourisme fluvial ces dernières années.

À ce stade, rien n’est fait et aucun engagement concret n’a été formulé. Mais le ministre de la mobilité, Philippe Henry (Ecolo) a confirmé que le port de plaisance de Thieu était un site prisé et que le besoin de disposer de pontons d’amarrage supplémentaires avait effectivement été identifié par les services du SPW Mobilité et Infrastructures. "La Direction des voies hydrauliques de Mons étudie, en ce moment, la possibilité d’installer des pontons complémentaires au port de plaisance de Thieu donné en concession au Yacht Club des Ascenseurs", a-t-il annoncé à la faveur d’une question du député louviérois Michel Di Mattia (PS).

"Ma collègue en charge du tourisme, le SPW-MI et le Commissariat général au Tourisme (CGT) travaillent sur un plan stratégique de développement du tourisme fluvial. Nos services régionaux travaillent en collaboration avec le Centre d’Ingénierie Touristique de Wallonie (CITW) afin de mener à bien des études qui nous permettront de mettre en adéquation l’offre et la demande relative au tourisme fluvestre. En parallèle, le SPW-MI travaille sur l’état des lieux des infrastructures de tourismes existantes. Lorsque celui-ci sera réalisé, il sera confronté aux études de demande et permettra ainsi de définir la capacité d’accueil nécessaire aux différents endroits du réseau."

Ce n’est qu’alors que les sites qui nécessitent des aménagements complémentaires pour accompagner leur développement, à l’instar du port de Thieu, seront identifiés. "Il ne m’est pas encore possible, à l’heure actuelle d’indiquer avec précision l’ensemble des besoins, les études étant toujours en cours. Néanmoins la volonté politique de développer le secteur a de toute manière été clairement affichée dans la déclaration de politique régionale et ma collègue, la ministre De Bue, a effectivement indiqué que le projet de développement d’infrastructures touristiques sur et le long des voies d’eau faisait partie des propositions du Plan de relance."

Le ministre ajoute enfin que "plusieurs actions sont déjà en cours", notamment la mise en place d’un Comité de concertation du tourisme fluvial de Wallonie ou encore la participation active de l’administration aux différentes études menées en collaboration avec les pouvoirs locaux et le CITW sur le sujet. Les feux ne sont pas encore passés au vert mais les choses semblent être en bonne voie.