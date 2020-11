Voilà une excellente nouvelle pour chiens sonégiens et leurs maîtres. Un projet d'espace de liberté sécurisé pour nos amis à quatre pattes va bientôt voir le jour à Soignies. Il s'agit en réalité du projet lauréat du premier budget participatif lancé dans la Cité de la pierre bleue. Au terme de quatre semaines de suffrage via la plateforme en ligne et l'urne disposée à l'Hôtel de ville, il a été plébiscité par les Sonégiens grâce à 342 votes.

Le projet, qui sera concrétiser en 2021, va donc recevoir la récompense promise, à savoir un budget de 10 000 euros. "Ce projet épuisant la totalité de l’enveloppe dévolue au budget participatif, ce sera le seul lauréat pour cette édition", explique Fabienne Winckel, la bourgmestre de Soignies. "Cependant, vu la qualité des sept autres et le dynamisme dont ont pu faire preuve les porteurs de projets, le Collège communal a décidé d’étudier la possibilité de les réaliser tous dans les prochaines années. Chacune de ces idées mérite en effet d’être mise en œuvre."

Une bonne nouvelle pour les projets restés sur le carreau. Pour rappel, il s’agissait d’une passerelle pour les écureuils, d’un four à pain mobile, d’un verger citoyen, de toilettes publiques écologiques à Chaussée-Notre-Dame-Louvignies, d’installation de mobilier urbain dans le square Bordet, de la création d’un jardin communautaire dans le quartier de la Wallonie et de l’installation d’un barbecue collectif à Thieusies.

"Ce premier budget participatif fut une belle aventure humaine et a permis de démontrer une fois de plus tout le dynamisme et la créativité dont peuvent faire preuve les Sonégiens lorsqu’il s’agit d’améliorer encore leur cadre de vie", se réjouit la bourgmestre.