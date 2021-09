La Maison du temps qui passe sera inaugurée ce vendredi, au Prieuré de Montaigu. Sa rénovation a dépassé les 800 000 €.



C’est un chantier de longue date qui s’achève à Morlanwelz : celui de la rénovation du Prieuré de Montaigu. Historiquement, ce bâtiment a une très grande importance. "Il s’agit du plus vieux bâtiment de l’entité de Morlanwelz, explique Giorgio Facco, échevin en charge de la culture et du patrimoine. Datant de 1615, il a été construit à l’époque des archiducs Albert et Isabelle qui étaient les châtelains du château de Mariemont. Par un coup de chance, ce prieuré remontant au XVIIe siècle a été préservé et est occupé depuis quelque temps par le CHAM, le Cercle d’Histoire et d’Archéologie de Mariemont."

En 2017, une importante restauration débute. "Les travaux du bâtiment ont été terminés l’an dernier. Une fois que la remise en état a été terminée, on a pu se consacrer à l’aménagement d’une nouvelle scénographie pour pouvoir y accueillir les anciennes collections du CHAM et aménager la Maison du temps qui passe."