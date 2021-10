Le comédien carnièrois revient sur scène avec les beaux mots de la langue française.

Une cinquantaine. C'est le nombre de dictionnaires que le comédien Pierre Mathues possède dans sa bibliothèque. Le Carnièrois voue un amour éternel pour la langue française, qu'il a transmis pendant une vingtaine d'années d'exercice en tant que professeur de français. Rangé des salles de classes, Pierre Mathues écume désormais les salles de spectacles.

"Je suis comédien depuis toujours, j'ai fait des spectacles en amateur, puis en professionnel et semi-professionnel. J'ai fait partie de la troupe linsolent.be à Chapelle-lez-Herlaimont puis je me suis lancé tout seul il y a une quinzaine d'années avec Silence dans les rangs, sur ma vie de prof pendant 20 ans."

Désormais l'ancien prof ressort ses dictionnaires pour alimenter ses spectacles et ses chroniques sur les plateaux d'Antenne Centre et de la RTBF. Son dernier-né s'appelle "Prix Nobelge", un prix qu'il s'est auto-attribué, "parce que je le mérite. Il y a plein de concours truqués et je me suis dit que j'allais m'en délivrer un, sans jury, sans concours. Mais j'en distribue à la pelle dans mon spectacle. Dès que quelqu’un fait un bon mot, je lui en attribue un." Une façon de souligner que "beaucoup de gens pas connus mériteraient d'être dans le dictionnaire."