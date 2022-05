Un monument folklorique de l’entité écaussinnoise va faire son retour après trois ans d’absence liés à la crise sanitaire. L’Oberbayern pourra en effet enfin fêter sa 61e édition pour le plus grand bonheur des citoyens, attachés à leurs traditions. Les festivités débuteront le samedi 6 août prochain avant de faire place à quatre semaines de soirées et concerts à Marche-Lez-Ecaussinnes.

Cette fête, devenue incontournable dans la Cité de l’Amour, se déroule chaque année depuis 1960 à Marche-lez-Ecaussinnes. La 61e édition a néanmoins dû se faire attendre pendant trois longues années en raison de la crise sanitaire. L’origine de ces réjouissances vient d’un groupe d’amis qui a voulu mettre sur pied, dans leur village, une fête à l’ambiance bavaroise. Les premières éditions se sont déroulées dans la cour du Moulin Havaux avant de prendre place sur le plateau de la gare pour finalement se retrouver à la rue du Chemin de fer où l’Oberbayern a encore lieu actuellement.



Le programme des festivités a désormais été dévoilé. Il commencera le samedi 6 août par le cortège d’ouverture qui aura lieu dès 18h. L’orchestre de musiques bavaroises des Vaillants Tyroliens prendra le relai de 21h à 2h. Le lendemain sera rythmé par Sabrina Guillian, accordéoniste de Frank Michaël de 16 à 21h.

Trois autres week-ends de fête complèteront le programme de l'Oberbayern. Les Vaillants Tyroliens seront de retour les 12, 13 et 14 août. L’Ober Cover sera à l’affiche dès le lendemain en compagnie de la Route 66 et des Vieilles Canailles. La semaine suivante sera marquée par la soirée Battin des années 80 et 90 le vendredi 19 août. Die Tyroler Tanz Orchester sera au rendez-vous du samedi avant de faire place à une soirée romantique le dimanche. Die Tyroler Tanz Orchester sera finalement de retour le vendredi, samedi et dimanche de la dernière semaine de festivités pour clôturer cette 61e édition de l’Oberbayern en beauté.