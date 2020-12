Une entreprise voulait placer plus de 800 000 m³ de remblai dans la crayère.

C'est non ! Le projet de réaménagement de l'ancienne crayère de Cronfestu, terrain frontalier des communes de Morlanwelz et La Louvière à la rue des Chauxfours, a été recalé par la Région wallonne. La société farciennoise Energy4Circle projetait de modifier totalement ce site de 15 hectares pour mener un projet en trois temps : extraire des terres et placer du remblai durant quatre années puis installer un parc photovoltaïque et un parc paysager dans la foulée.

(...)