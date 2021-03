L’apprentissage numérique va bon train à l’école communale du Centre de Strépy-Bracquegnies. L’établissement, qui avait répondu à l’appel à projets "Ecole numérique" du Service Public de Wallonie, avait été lauréate en 2019 pour son projet "Apprendre à coder et coder pour apprendre".

Ce projet visait à initier, avec l'apport d’un matériel informatique de pointe (TBI, pc portables), les élèves de l’enseignement primaire au codage pour créer des histoires interactives et des exercices/jeux en lien avec leurs productions.



Le projet de l’école communale du Centre de Strépy-Bracquegnies s’est concrétisé en 2020. Pour les aider à se familiariser avec l’application Scratch, les enseignants avait d’abord participé à des animations organisées par le PASS de Frameries en amont au lancement du projet. Une fois ce dernier lancé, le PASS était revenu vers eux afin de les aider à démarrer le projet. Depuis lors, des séances sont organisées tous les mardis après-midi au sein de l’école communale du Centre de Strépy-Bracquegnies.



Le projet a été bénéfique à plusieurs niveaux pour les élèves. Ils ont pu apprendre des concepts mathématiques et informatiques améliorant leur créativité, leur logique et leur capacité à résoudre des problèmes. Ils comprennent désormais la logique d’un algorithme en concevant et développant des projets créatifs par le biais de la programmation. Ils se sont également familiarisés avec l’application de codage "Scratch" qui permet la création de scripts, l'insertion de décors, personnages, discussions, etc.

Ils ont également pu développer leurs qualités humaines telles que la confiance en soi, l’écoute, le respect des autres et l’habilité à lire, écrire et écouter. Leur aptitude à travailler en équipe s’est aussi améliorée grâce aux partages de leurs découvertes et créations avec leurs camarades de classe.

Cette initiative s’intègre dans le déploiement du plan numérique "Loups’ TIC" visant à adapter l'infrastructure des écoles aux besoins numériques et s'approprier les compétences numériques à atteindre en classe.