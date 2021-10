Le projet de déménagement de recyparc à Braine-le-Comte est-il une bonne idée? C'est l'interrogation de l'opposition Ensemble au conseil communal et d'un groupe de riverains de la chaussée de Bruxelles et de la rue du Poseur, qui interpellera le conseil communal lundi 25 octobre prochain.



"Sur le principe, nous ne sommes pas opposés à un déménagement", précise d'emblée Yves Guévar, conseiller communal Ensemble. Mais la manière de procéder interroge. "Ce projet n'était pas prévu", assure Yves Guévar. "Le Collège communal a introduit en juin dernier une modification budgétaire de 750 000 € pour l'aménagement de la voirie. C'est assez surprenant de voir apparaître un tel budget extraordinaire pour un projet de recyparc dont on ne connaît rien." D'où une impression pour le conseiller communal "de gestion à la petite semaine."

Quant à l'emplacement choisi pour le nouveau recyparc, le long de la N6 à l'arrière d'un magasin de bricolage, il laisse dubitatif l'opposition et inquiète les riverains. Créer un accès sur cette voirie ultra-fréquentée ne fera qu'accentuer les problèmes de mobilité, avertissent-ils. Les milliers de véhicules empruntant la nationale devraient croiser les 230 véhicules et 20 camions par jour drainés par le recyparc, en plus des habitants de la rue du Pont Laroche et des usagers de l'extension du club de foot prévue au même endroit.

De plus, les parcelles sur lesquelles le projet s'implanterait sont situées en partie sur une zone d'habitat et en partie sur une zone agricole, ce qui nécessitera une dérogation au Schéma de Développement Communal. Un Schéma à la philosophie compromise par une voie d'accès qui coupera le tracé du RAVeL également prévu à cet endroit, et risque d'installer une cohabitation dangereuse entre le trafic induit par le recyparc et les cyclistes, cavaliers et piétons.

Pourquoi ne pas rester au même endroit?



Et l'opposition de se demander pourquoi une extension du recyparc ou un transfert proche de son implantation actuelle, rue des Frères Dulait, n'a pas été étudiée.Et de cibler, entre autres, les parcelles situées près de l'IFAPME.

Enfin, le groupe Ensemble s'interroge: "en quoi la situation actuelle n’est-elle plus adéquate et justifie-t-elle la modification de la localisation du Recyparc ? Aucun élément pertinent tel que des études réalisées par l’InBW ou des statistiques d’utilisation ne sont joints à la demande." D'autant que, relève Yves Guérar, le futur recyparc ne comptera que 2 conteneurs supplémentaires par rapport à l'existant.

"Je ne dis pas qu'il ne faut pas un recyparc plus grand qui permet de collecter plus de déchets, rappelle encore Yves Guérar. Mais ce qui est proposé aujourd'hui justifie-t-il un tel investissement?" Soit 750 000 € de la part de la commune et de 1,5 à 2 millions € de la part de l'intercommunale InBW. Le seul gagnant, aux yeux des riverains, c'est Delzelle, qui a loti la zone près du Recyparc et verrait partir un voisin inesthétique drainant du charroi. "Plusieurs témoignages s'accordent pour dire qu'il a été promis au promoteur que la déchetterie allait partir rapidement. Les acheteurs des appartements en témoignent également", selon le groupe citoyen de la chaussée de Bruxelles et de la rue du Poseur.