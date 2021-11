La ministre de l’intégration sociale, Karine Lalieux (PS), était de passage dans la Cité des Loups, ce lundi matin. L’occasion pour elle de venir à la rencontre des équipes de terrain et deux bénéficiaires du projet Miriam, initié en 2015 et actuellement mené au sein du CPAS de La Louvière. Destiné aux femmes en situation de monoparentalité et qui disposent déjà d’un revenu d’intégration sociale, il offre un accompagnement individuel et collectif à celles-ci afin de les aider à sortir de la précarité.

Car les chiffres ne mentent pas. "Aujourd’hui, 80% des familles monoparentales ont une femme à leur tête et ce chiffre grimpe à 90% si l’on considère seulement les femmes entre 15 et 29 ans", souligne la ministre. "Ces mères sont particulièrement vulnérables face au risque de précarité et d’isolement." La crise sanitaire et les périodes successives de confinement ont encore accentué cet isolement, heureusement en partie rompu grâce au projet Miriam.

"Ce sont des femmes qui culpabilisent bien souvent de leur situation par rapport à leurs enfants car elles font leur possible sans pour autant pouvoir tout leur offrir. Elles font passer leurs enfants avant elle, ce qui a aussi pour conséquence de diminuer leur confiance en elles. Pouvoir parler de leur vécu, partager leurs expériences et voir qu’elles ne sont pas seules, c’est tout l’intérêt du projet Miriam." Pour sa troisième édition, ce sont six CPAS qui ont été sélectionnés pour porter ce projet.

Mais ils pourraient prochainement être plus nombreux. En effet, la ministre est venue apporter une bonne nouvelle. "Jusqu’ici, le budget du gouvernement fédéral prévoyait 435 000 euros. Ce budget va être décuplé et monter à 4,5 millions d’euros. C’est une excellente chose compte tenu des résultats constatés auprès des bénéficiaires, chez qui l’on constate une amélioration de leur situation personnelle, de l’accès à l’information, à la formation et à l’emploi."

Des résultats confirmés par Julie Albert, responsable du projet pour le CPAS de La Louvière. "Sur les 15 mamans sélectionnées, quatre ont été mises ou remises à l’emploi et deux en formation. Deux ont abandonné et neuf reste donc dans le programme", précise-t-elle. Jen et Stephy font parties des bénéficiaires et pour ces deux mamans solos, le programme est une véritable bouffée d’oxygène. "On se sent extrêmement soutenues et conseillées", expliquent-elles.

À ce stade, le projet Miriam est prolongé au CPAS de La Louvière jusqu’au 31 décembre prochain. Impossible cependant de dire s’il pourra être poursuivi, même si la volonté politique est là. En effet, l’utilisation des moyens importants débloqués par le gouvernement doit encore être tranchée : davantage de CPAS seront-ils soutenus ? Les CPAS déjà mobilisés le seront-ils encore ? Le projet s’étalera-t-il au-delà d’une année ? Autant que questions qui doivent encore être débattues.