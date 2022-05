Le balisage des sentiers devrait prochainement se terminer.

La mobilité douce devrait se développer à Seneffe grâce au projet "Tous à pied". Le dossier présente deux volets : le premier consistant au balisage des sentiers et le second en la valorisation des promenades touristiques de l’entité. Pour ce dernier, la commune pouvait compter sur une base sur laquelle s’appuyer mais pour le balisage du sentier, le travail allait être plus conséquent. Un partenaire extérieur est alors intervenu pour aider la commune dans son projet.