En interne, la ville invite ses travailleurs à distribuer bénévolement des masques aux habitants de leur quartier.

La situation est extrêmement difficile à vivre et pourtant, cette crise sanitaire sans précédent aura aussi eu des aspects plus positifs. On soulignera l’incroyable élan de solidarité de nombreux citoyens, qui ont mis la main à la pâte pour confectionner des masques par exemple, ou encore la volonté de tous de s’unir pour venir à bout du virus. C’est ainsi que dans les rangs politiques, chacun semble mettre de l’eau dans son vin.

Le PTB a ainsi annoncé être prêt à mettre son réseau de bénévoles à la disposition de la ville pour distribuer les masques buccaux à l’ensemble de la population. "Le PTB a pris connaissance d’un appel de la ville de La Louvière à des volontaires pour distribuer des masques aux citoyens. Cet appel est issu d’une note interne", explique Antoine Hermant, chef de file du PTB.

"Le PTB a un large réseau de bénévoles qui ont démontré leur capacité à s’organiser au sein de leurs quartiers et leur solidarité par des actions de terrain. Nous sommes prêts techniquement et disposés à aider pour la distribution. La santé est pour nous primordiale. Toutes les personnes, quel que soit leur âge, doivent être protégées. Avec notre maison médicale Médecine pour le Peuple, nous avons déjà proposé de l’aide à la ville pour les tests dans les maisons de repos. Nous sommes prêts à mettre toute notre énergie pour faire reculer ce virus."

On imagine mal la ville refuser cette proposition alors que ce sont quelque 160 000 masques, soit deux unités par citoyen, qui devront être distribués prochainement selon des modalités qui n’ont pas encore été officiellement communiquées. Tout juste sait-on que l’opération représente un coût de plus de 400 000 euros et que les masques qui seront progressivement distribués gratuitement seront en tissu, réutilisables et lavables.