On ne dénombre que huit nouveaux cas depuis lundi.

Trois nouveaux cas de Covid-19 mardi, un seul mercredi et quatre ce jeudi. La propagation du virus semble poursuivre son ralentissement dans la région du Centre. La région enregistre ainsi l'un de ses plus faibles bilans journaliers depuis le début de la publication des chiffres par le SPF Santé publique. Ces quatre cas positifs recensés ces dernières 24 heures proviennent de La Louvière, Binche, Manage et Braine-le-Comte.

Au total, la région du Centre compte à ce jour 1 313 cas positifs de Covid-19 au sein de ses onze communes. La plus touchée d'entre elles reste La Louvière (431 cas). Viennent ensuite Binche (191 cas), Soignies (176 cas) et Morlanwelz (118 cas). Les chiffres tendent cependant à se stabiliser et certaines communes n'ont plus enregistré le moindre nouveau cas depuis de nombreux jours.

La situation pourrait toutefois encore évoluer en fonction de l'augmentation des tests et des mesures progressives de déconfinement. C'est la raison pour laquelle il n'est pas question de relâcher les efforts et d'outrepasser les mesures de confinement et de déconfinement du Conseil National de Sécurité.

Note de la rédaction :

Les chiffres officiels que nous relayons chaque jour, suite à la communication du SPF Santé, ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Parce que, dans un premier temps, seules les personnes souffrantes et de retour d'une zone à risques ont été dépistées. Et parce que, désormais, seuls les cas les plus critiques, qui font l'objet d'une hospitalisation, sont testés au Covid-19. Il est évident que le coronavirus est largement plus présent en Belgique que ce que les chiffres du SPF décrivent. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré d'une situation qui évolue au jour le jour, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.