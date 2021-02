C'est une triste nouvelle pour les amoureux de la course automobile. L'organisation l'a annoncé ce mercredi soir, l'édition du Rallye de la Haute Senne n'aura finalement pas lieu en 2021. Pour sa 16ème année, le Rallye n'accueillera pas les coureurs dans les rues de la région. Alors même s'il ne faisait pas l'unanimité auprès des riverains, c'est encore un évènement de plus annulé en ce début de l'année 2021. "", écrit Eddy Limbourg, président du Braine Auto Club. "."

Des espoirs détruits, puisqu'il sera interdit d'organiser un évènement de plus de 100 personnes jusqu'au 30 juin prochain au moins. Une autre possibilité pouvait être envisagée par le club mais la décision est prise. "Nous pourrions l'organiser à huit-clos, mais comme je dis toujours, le rallye est une grande fête avec des amis, de la famille, des spectateurs et avec vous surtout...", déplore Eddy Limbourg.

C'est d'autant plus difficile que la précédente édition avait elle aussi été annulée. Les évènements de masse aussi interdits à cette période, le bourgmestre Maxime Daye et le club n'avaient pas eu d'autre choix que de suivre le mouvement. "C’est la mort dans l’âme que le Braine Auto Club annule la seizième édition du rallye de la Haute Senne qui aurait du avoir lieu a la mi-juin", écrivait déjà Eddy Limbourg en avril dernier. Un temps qui se fait long pour tout le monde.

Le président a tenu à adresser un petit message aux licenciés du Braine Auto Club, mais aussi à l'ensemble du secteur. Ces associations qui ne bénéficieront toujours pas des entrées financières que procuraient ces évènements, mais aussi les buvettes et snacks. "Pilotes, co-pilotes, licenciés, spectateurs et amis, nous nous donnons rendez-vous en juin 2022 pour la prochaine édition de notre rallye cher à notre coeur", publie Eddy Limbourg. "Sachez que nous ne vous oublions pas, on se reverra bien vite..."

Il faudra encore patienter avant de revoir des voitures de compétition sur le parcours de Braine.