Les organisateurs ont décidé de se concentrer essentiellement sur Braine-le-Comte.

Que les Ecaussinnois opposants du rallye se rassurent, aucune voiture de course ne passera dans leur quartier le week-end du 14 juin. L’édition 2020 du rallye de la Haute Senne ne créera donc plus de polémique d’ampleur comme ce fut le cas l’année dernière suite à un total désaccord entre la commune d’Ecaussinnes et les organisateurs.

"Nous abandonnons Ecaussinnes jusqu’à nouvel ordre", explique Eddy Limbourg, président du Braine Auto Club. "Tant qu’il y aura des discordances politiques avec les autorités écaussinnoises, ça restera impossible d’y passer. Nous quittons aussi Seneffe provisoirement cette année mais ce n’est nullement suite à un désaccord. C’est simplement pour modifier le parcours qui était passé deux années de suite à Seneffe."

Le parcours se concentrera donc sur le territoire de Braine-le-Comte avec trois des quatre spéciales. "Il y aura aussi une toute nouvelle spéciale dans une commune voisine où ne nous sommes jamais allés mais nous attendons encore un peu avant de la dévoiler", sourit Eddy Limbourg. "En-dehors de cela, le rallye sera identique à 75% par rapport à l’an dernier."

Les organisateurs devront en revanche jongler avec un autre grand événement sportif organisé le même week-end à Braine-le-Comte : le Hazard Village. "Les deux précédentes éditions du Hazard Village, lors de l’Euro 2016 et du Mondial 2018, tombaient déjà en même temps que le rallye donc ça ne devrait pas poser de problème. Surtout que le match des Diables rouges est prévu le samedi 13 juin et notre course le dimanche. Chez nous, le samedi est uniquement consacré au contrôle technique et aux reconnaissances donc nous ne bloquons pas la route."