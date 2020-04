Le nouveau clip du rappeur sonégien vient de sortir.

Durant cette période difficile, la musique peut s'avérer être un vecteur d'évasion. Beaucoup d'artistes, connus et moins connus, n'hésitent pas à réaliser des mini-concerts depuis leur salon afin de divertir les internautes. Melfiano a quant à lui voulu sortir son dernier clip. Et pas n'importe lequel puisqu'il a choisi d'illustrer son morceau intitulé Touche d'espoir. "Un morceau pour contrer l'actualité anxiogène", sourit l'artiste originaire de Soignies.

Même si le titre a été écrit bien avant la crise du Covid-19, les paroles peuvent coller à la situation actuelle afin de "juste balancer une touche d'espoir", comme l'affirme le rappeur dans sa chanson. "Je souhaitais propager ce morceau pour contrer le virus en cette période de confinement. Malgré les nombreux concerts annulés (Ciney, Toulouse, Namur, etc.) , je n'ai pas voulu me laisser abattre. Au contraire. Et puis, c'était un clip qui a beaucoup été réclamé auprès de ceux et celles qui me suivent."

Ce titre Touche d'espoir est un extrait de l'album sorti en octobre 2019 baptisé Café noir, un clin d’œil qui symbolise le partage de ses émotions et de ses expériences avec son public, comme s'il discutait autour d'une tasse de café. "Ce disque est marqué d'un contraste entre l'ombre et la lumière, entremêlés de messages d'espoir sur des morceaux parfois mélancoliques", résume Melfiano qui a enchaîné les concerts, en Belgique mais aussi à l'étranger, ces derniers mois.