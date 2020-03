La situation est extrêmement compliqué pour les bénévoles et les rescapés.

C’est un nouveau coup dur pour le refuge 4 Balzanes, situé à Soignies. Ce dimanche, une tempête s’est abattue sur le refuge, provoquant sur son passage divers dégâts. Les plus importants sont localisés au niveau du poulailler et de la toiture de l’habitation qui abrite les chats les plus âgés de l’association. Ce n’est malheureusement pas la première fois que les structures des 4 Balzanes sont touchées par les caprices météorologiques.

© DR



"La tempête a emporté avec elle le poulailler. Nos poules n’ont donc plus de maison", déplore-t-on du côté du refuge. "Elles ont dû trouver refuge dans un box et ce de manière temporaire car ce box est déjà destiné à l’arrivée d’une saisie de trois ânes, prévue dans peu de temps." Les équipes devront dès lors redoubler d’efforts pour reconstruire un espace pour ces poules sauvées d’élevages industriels et pour réparer les clôtures abimées.

Des dégâts majeurs sont aussi à constater au niveau de la toiture principale de la maison abritant les chats âgés. "Cette vieille toiture fatiguée semble avoir rendu définitivement les armes… Plusieurs mètres carrés d’éternit ont été arrachés du toit ce matin. La toiture n’est donc plus du tout étanche." Les chats occupent tout l’étage de la maison et l’équipes craignent que les infiltrations d’eau dans l’espace qui leur est dédié.

© DR



"Le problème, c’est que nous n’avons pas d’autre endroit disponible dans la ferme pour mettre notre vingtaine de vieux chats à l’abri." Notons encore que les box de deux chevaux ont également soufferts. Une partie de la toiture s’est arrachée. Les bénévoles ont donc tenté de restaurer au mieux ce qu’il restait d’ondulés afin que les box restent aussi étanches que possibles mais la situation ne peut être que temporaire.

La situation sanitaire est particulièrement difficile à vivre pour les refuges, privés d’activités, de visites et donc, dans une certaine mesure, d’adoption. "Nous sommes dévastés et avons besoin d’aide et de solidarité en cette période bien difficile pour nous tous." Chaque don est le bienvenu (BE86 0682 4710 9850), tout comme l’aide de couvreurs qui accepteraient de faire un geste en faveur des animaux rescapés.