Un conseil d’administration extraordinaire était convoqué ce jeudi soir avec le personnel d’Antenne Centre. La télévision locale doit en effet quitter son studio de TV Factory pour retourner pleinement à la Tombelle. Un retour qui ne passe pas comme une lettre à la poste, notamment auprès des techniciens. Il est synonyme de retour en arrière, la qualité haute définition et une bonne partie du matériel n’étant pas compatibles avec les installations de la Tombelle.

Le président d’ACTV, Jean Godin, a donc convoqué un CA pour démontrer par A + B que ce retour est absolument nécessaire. Après avoir traversé une zone de turbulences, la télévision locale a en effet retrouvé "une situation saine" selon Jérôme Vecchio, le manager de crise qui était chargé de tirer ACTV d’affaire. Or, pour Jean Godin, il n’y a pas photo. "On sait qu’il y aura une baisse de la qualité. Mais le choix est simple : soit on retourne à la Tombelle, soit on reste à TV Factory, et dans deux ans, il n’y plus d’Antenne Centre", tranche Jean Godin.