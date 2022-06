Animations circassiennes, brocante et producteurs locaux animeront le week-end.

Les Sonégiens vont pouvoir faire de bonnes affaires tout au long de ce week-end à l’occasion du retour de la braderie d’été de Soignies. Les commerçants locaux seront présents dans une ambiance familiale et conviviale. Au programme: animations circassiennes, présence de producteurs locaux et brocante.

« Ce beau soleil promet de belles découvertes ce week-end », indique la Ville de Soignies. "Les commerçants sonégiens ouvriront en effet leurs portes pour faire découvrir des articles originaux et de qualité et faire profiter de bonnes affaires. Ce sera également l'occasion de rencontrer, au fil de promenade, une vingtaine de producteurs locaux et de commerçants ambulants. Le samedi, la brocante du "Centre Reine Fabiola" viendra également animer les rues après deux années d'absence."

2000€ de chèques cadeaux à remporter

Cette année, la Ville de Soignies met une nouvelle fois un point d’honneur à soutenir ses commerçants et encourager les achats locaux. Un grand concours spécial braderie sera ainsi proposé à l'occasion de ce week-end exceptionnel. 2000 € de bons d'achat sont mis en jeu. De quoi profiter d'une prochaine journée shopping à Soignies.



Le principe est simple : pour tout achat réalisé en magasin, le client sera invité à remplir un bon de participation. Après tirage au sort, les gagnants repartiront avec un chéquier de 250, 500 ou 1000 euros. Petit plus pour ce week-end festif, le stationnement sera gratuit dans toutes la zone payante pour permettre à chacun de flâner dans le centre-ville en toute tranquillité et sans devoir regarder sa montre.